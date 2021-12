Bolsonaro faz visita à usina de Sobradinho e rebate críticos ambientalistas

Menos de duas semanas depois de sua última visita ao estado - na abertura do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista - o presidente da república, Jair Bolsonaro esteve novamente na Bahia. A visita ocorreu nesta segunda-feira, 5, na inauguração da Usina Solar Flutuante, no reservatório do município de Sobradinho.

De acordo com sua agenda oficial, Bolsonaro embarcou para o estado por volta das 8h, com chegada prevista para as 10h10. No evento, além do presidente, estiveram presentes o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Silva, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior.

No site da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), foi informado que houve um investimento de R$ 56 milhões no projeto da usina. Com isso, a Solar Flutuante tornou-se o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento de energia flutuante no país, em reservatório de hidrelétrica.

Críticas Ambientalistas

Desde que assumiu a presidência da república, Jair Messias Bolsonaro tem convivido com diversas críticas, principalmente nos aspéctos ambientalistas. Durante a inauguração que ocorreu segunda, ele rebateu alguns questionamentos relacionadas a sua gestão, no que diz respeito as atenções voltadas para a Amazônia.

“A Amazônia é um potencial incalculável. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. E nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou e, depois, que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de explorá-la de forma sustentável", declarou.

Ausência do Governador

Mais uma vez, o Governador da Bahia, Rui Costa (PT), não esteve presente no evento. No último dia 23 de julho, durante a inauguração do Aeroporto de Vitória da Conquista, o gestor estadual também optou por se ausentar, alegando não querer participar de uma convenção "político-partidária".

