Bolsonaro falar em tomar “medidas duras” contra ações de isolamento social

Em novo ataque contra as ações de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos, o presidente Jair Bolsonaro apontou nesta sexta-feira, 19, os impactos econômicos causados pela pandemia da covid-19 e disse que “vai chegar o momento” em que o governo terá de tomar uma “medida dura”.

Ao falar com apoiadores no Palácio do Alvorada, pela manhã, ele comparou o fechamento de comércio e outros estabelecimentos a um decreto de estado de sítio, medida de exceção que só pode ser tomada pelo presidente.

Bolsonaro afirmou que a miséria, a fome e a pobreza são “terreno fértil para ditadura” no País. "Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso?”

Em seguida, Bolsonaro afirmou que o governo poderia tomar uma decisão enérgica para acabar com as decisões locais de isolamento. “Que que é (medida) dura? É para dar liberdade pro povo, é para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura não, uns hipócritas aí falando de ditadura o tempo todo, uns imbecis. Agora, um terreno fértil para ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem com necessidade perde a razão. Estamos esperando o quê? Vai chegar o momento, eu gostaria que não chegasse esse momento, vai acabar chegando."

