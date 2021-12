Bolsonaro estuda mudar mais três ministros, revela coluna

A debandada que virou uma reforma ministerial no governo Jair Bolsonaro (sem partido) pode não ter acabado. Ele teria dito a aliados que mais três ministros - Ricardo Salles (Meio Ambiente), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Gilson Machado Neto (Turismo) - devem deixar os cargos nos próximos dias.

Após mudar seis ministérios na segunda, Bolsonaro tem discutido com aliados do Centrão, incluindo os dois presidentes das casas - o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), os nomes que assumiriam as pastas. A informação é do colunista Kennedy Alencar, do UOL.

A articulação em volta dos três cargos em questão daria mais benefícios a Bolsonaro, que já garantiu pontos com o Centrão na segunda-feira, 29, ao indicar a deputada Flávia Arruda (PL) para a Secretaria de Governo após o remanejamento do General Luiz Eduardo Ramos para a Casa Civil.

adblock ativo