Bolsonaro elogia prefeito de Chapecó, defensor de tratamento sem eficácia contra Covid

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19. Bolsonaro disse que viajará nesta semana para Chapecó (SC) onde, segundo ele, o prefeito João Rodrigues (PSD) faz "um trabalho excepcional" no "atendimento na ponta da linha" de quem necessita de tratamento.

As falas do presidente foram nesta segunda-feira, 5. A prefeitura liderada por Rodrigues intensificou no início de 2021 uma campanha pelo chamado tratamento precoce, com uso de medicamentos como ivermectina e cloroquina, substâncias não têm eficácia comprovada contra a Covid-19.

"[Rodrigues é um] exemplo a ser seguido, por isso estou indo para lá. Para exatamente não só ver, mas mostrar a todo o Brasil que o vírus é grave, mas seus efeitos têm como ser combatidos", disse o presidente. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Mais ainda, naquele município —com toda certeza em mais [cidades], em alguns estados também— o médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente, total. Esse é dever do médico, uma obrigação e direito dele", declarou o presidente.

