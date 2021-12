Bolsonaro é o 2º presidente que mais trocou ministros desde a redemocratização

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o segundo chefe de estado que mais fez trocas de ministros em seus primeiros dois anos de mandato desde a redemocratização. De acordo com a CNN, foram 14 mudanças de ministros em 24 meses de governo. A ex-presidente Dilma Rousseff segue em primeiro lugar, com 19 substituições no mesmo período.

O levantamento foi feito por meio da análise do governo dos ex-presidentes, presente na Biblioteca da Presidência da República. Comparando os dois anos de cada governo e as trocas realizadas, temos o ranking de quem mais fez movimentações ministeriais:

. Dilma Roussef (PT): 19 trocas (2011 a 2013)

. Jair Bolsonaro (Sem partido): 14 trocas (2018 a 2020)

. Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 9 trocas (2003 a 2005)

. Fernando Collor (PRN): 5 trocas (1990 a 1992)

. Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 4 trocas (1995 a 1997)

. José Sarney (PDS): 4 trocas (1985 a 1987)

Em entrevista à CNN, o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), William Nozaki, explicou que as trocas são motivadas pelo chamado presidencialismo de coalizão. Ou seja, para conseguir caminhar com as suas pautas no Congresso, o poder Executivo depende de uma base coesa no Congresso Nacional. Desta maneira, há diversas trocas ministeriais para que os partidos aliados do governo tenham uma pasta para chamar de sua.

