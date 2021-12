Bolsonaro é convidado pelo MDB para se filiar ao partido, revela coluna

De olho na corrida eleitoral de 2022, os partidos políticos da base aliada começaram a disputar o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna do Gerson Camarotti, o convite mais recente foi do MDB.

O convite foi feito pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). Bolsonaro tenta criar desde 2019 o seu próprio partido, o "Aliança pelo Brasil", entretanto, o novo partido até hoje só conseguiu validar 6% das assinaturas necessárias para ser criado.

Para ter o registro aprovado e poder disputar eleições, o Aliança precisaria ter coletado a assinatura de 492 mil eleitores - que devem ter firmas reconhecidas em cartório -, de no mínimo nove estados.

Ainda conforme a coluna, nos últimos meses, Bolsonaro tem sido sondado por legendas do Centrão, grupo de siglas que passou a compor a base aliada do governo em maio. É o caso do Republicanos, que já abriga dois filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro.

adblock ativo