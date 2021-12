Bolsonaro diz que PF vai abrir inquérito para investigar caso Covaxin

O presidente Jair Bolsanaro voltou a subir o tom contra um profissional de imprensa nesta sexta-feira, 25, após se irritar com uma pergunta sobre o contrato do governo brasileiro para aquisição da Covaxin, e garantiu que vai determinar à Polícia Federal que se abre um inquérito para investigar o caso.

"Alguma vacina da Covaxin foi comprada? Responda! Responda, me responda!", gritou o presidente para a jornalista da CNN Brasil. "Onde tem vacina para servir a todo o mercado aqui, responda! Onde é que tem vacina? Para de fazer pergunta idiota", prosseguiu.

Completamente descontrolado com pergunta sobre Covaxin, Bolsonaro grita DE NOVO com uma repórter mulher, Adriana de Luca, da CNN. Tudo isso, com seus seguranças aos risos, ali atrás. pic.twitter.com/MCdjYXZ9Gm — gente de mal (@gentedemal) June 25, 2021

Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração o CET (Centro de Excelência em Tecnologia) 4.0, um centro de capacitação e desenvolvimento de soluções da indústria 4.0, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Estavam presentes também o Marcos Pontes (Tecnologia), Tereza Cristina (Agricultura), Fábio Faria (Comunicações) e o prefeito local, Rodrigo

Documentos revelam que o Brasil firmou um acordo para a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin, com o intermédio da empresa Precisa Medicamentos, envolvidas em escândalos judiciais em governos passados.

A suspeita de irregularidade foi levantada pelo servidor do Ministério da Saúde, Luís Ricardo Miranda, e o seu irmão e deputado federal Luís Miranda (DEM-DF).

Em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), Luís Ricardo disse ter sofrido pressão dentro da pasta para acelerar o processo de contratação do imunizante.

O deputado, até então aliado do Planalto, disse que avisou Jair Bolsonaro das suspeitas de irregularidades no contrato com a Covaxin ainda em março, e que o presidente avisou que iria ordenar a abertura do inquérito.

A tese defendida pelo governo Bolsonaro, endossada pelo próprio ministro da Saúde, é que não chegou a ser feita a contratação de nenhuma dose da vacina indiana.

No entanto, em resposta a um ofício do deputado federal Gustavo Fruet (PDT-PR), a pasta confirma a compra das 20 milhões de doses da Covaxin.

Luís Ricardo Miranda e Luís Miranda depõem hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na sessão marcada para às 14h.

