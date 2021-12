Bolsonaro diz que não vai "parabenizar" Fernández por vitória

Nesta segunda-feira, 28, o presidente Jair Bolsonaro declarou que 'lamenta' a vitória nas eleições de Alberto Fernádez na Argentina. Ele disse ainda, ao deixar os Emirados Árabes, que não vai 'parabenizar' o novo presidente.

“Lamento. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Não pretendo parabenizá-lo. Agora, não vamos nos indispor. Vamos esperar o tempo para ver qual é a posição real dele na política, porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual linha que ele vai adotar", afirmou Bolsonaro.

Fernádez tem como vice, a ex-presidente Cristina Kirchner. A chapa vencedora derrotou o atual presidente Mauricio Macri.

Sobre a situação do Brasil no Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro explica que pretende continuar com as relações bilaterais com a Argentina.

“Não digo que sairemos do Mercosul, mas poderemos juntar com o Paraguai. Não sei o que vai o que vai acontecer com o Uruguai, vamos ver o que vai ser nas eleições do Uruguai, e decidimos se a Argentina fere alguma cláusula do acordo ou não. Se ferir, nós podemos afastar a Argentina. A gente espera que nada disso seja necessário, finalizou.

