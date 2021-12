Bolsonaro diz que motivo da indicação de Kassio Nunes é por querer ministro do STF ‘afinado’ com ele

O presidente Jair Bolsonaro disse, neste sábado, 10, que quer ministros do STF (Supremo Tribunal Federal (STF) afinados com ele. A fala acontece quando o desembargador Kassio Nunes, indicação de Bolsonaro para a vaga do decano Celso de Melo na Corte, espera pelo aval do Senado Federal, que acontecerá através de sabatina marcada para o dia 21 deste mês.

"Eu não vou indicar um cara só pelo currículo, vai chegar lá, vai ser o dono de si...", disse Bolsonaro em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. "Ele tem que ser independente, tudo bem, mas tem que ter essa afinidade comigo.”, disse o presidente.

É atribuição do STF julgar autoridades com foro privilegiado, inclusive o próprio presidente da República, caso haja algum processo contra ele.

adblock ativo