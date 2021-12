Bolsonaro diz que fundo partidário não o preocupa pois tem o poder da "canetada"

Na rotineira conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 28, o presidente Jair Bolsonaro disse que o fundo partidário não é um fator que considera no momento em que decide o seu novo partido, após tentativa frustrada de fundar o Aliança pelo Brasil.

Até porque, segundo o presidente, com o poder de "uma canetada" ele consegue mobilizar mais do que o dobro do que tem direito o PSL, por exemplo, legenda pela qual foi eleito. Bolsonaro usou como exemplo uma Medida Provisória assinada por ele em dezembro do ano passado, que liberou R$ 20 milhões em verbas para a compra de vacinas.

“Deve ser um partido pequeno, quem vier pro meu partido sabe que não vai televisão nem dinheiro. No PSL tem bastante dinheiro e bastante televisão. São 8 milhões [de reais] por mês. E alguns falaram, inclusive, que eu tava de olho no fundo partidário. Uma caneta BIC, uma canetada, como eu dei em dezembro, 20 bilhões de reais… eu tô preocupado com 8 milhões de fundo partidário? Não tenho preocupação com isso", relativizou.

Segundo o presidente, existe uma dificuldade em aderir a alguma legenda, pois sempre pode ter algum correligionário fazendo "besteira num canto", como ocorreu com o PSL, envolvido no esquema de candidaturas femininas laranjas na eleição de 2018. O caso veio à tona logo no início do seu mandato e deu início à crise que resultou na primeira queda ministerial, com a saída do falecido Gustavo Bebianno, antigo secretário-geral da Presidência.

Até o momento, a hipótese maior é que Bolsonaro desembarque no Patriota, do fiel apoiador Adilson Barroso. Acontece que o presidente da República não é unânime na sigla, que causou um 'racha' localmente em diversas cidades do país e tende a reduzir os quadros do partido até 2022.

“Eu, por mim, já tinha escolhido um partido, mas sempre… olha o PSL mesmo, uma minoria fazendo besteira, uma minoria, eu tive que sair de lá. Porque um vereador fazer uma besteira num canto, quem era o culpado era eu. Nem sabia que existia aquele vereador. Tudo bem…”, declarou.

