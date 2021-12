Bolsonaro diz que coronavírus "não é isso tudo" e classifica crise como "fantasia"

Durante um discurso em um evento em Miami, nesta terça-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "a questão do coronavírus não é tudo isso" e negou que haja crise, após bolsas em todo o mundo sofrerem quedas em meio à disseminação do vírus.

Bolsonaro classificou os problemas que levaram à pior queda da Bolsa em duas décadas como "uma fantasia", além de criticar a imprensa. "Durante o ano que se passou, obviamente, tivemos momentos de crise. Muito do que tem ali é muito mais fantasia. A questão do coronavírus não é isso tudo que a grande mídia propaga", afirmou ele durante discurso.

Ele também acrescentou que a crise com a queda do petróleo teria sido aumentada pela imprensa. "Alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do petróleo, entendo que daria muito mais... é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise", acrescentou.

adblock ativo