Bolsonaro diz que acabou com Lava Jato "porque não tem corrupção no governo"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na tarde desta quarta-feira, 7, que o motivo de ter acabado com a operação Lava Jato é que “não existe mais corrupção no governo”. A fala foi durante cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Queria dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato... eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”, disse o presidente, conforme informações do portal UOL. "Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Para nós, fazemos um governo de peito aberto", acrescentou, em seguida.

Em setembro, a subprocuradora Maria Caetana Cintra dos Santos, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, prorrogou por um ano a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, em uma decisão liminar que contraria a cúpula da Procuradoria-Geral da República.

Apesar da fala de Bolsonaro, casos de corrupção envolvendo ministros e filhos rondam o governo federal. No início de agosto, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), confessou ter recebido R$ 300 mil em caixa 2 com recursos da JBS durante as campanhas eleitorais em 2012 e 2014.

Já o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais sob acusação de envolvimento no esquema de laranjas do PSL na eleição de 2018. Dois filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeitas de "rachadinha" e assessores fantasmas nos gabinetes, respectivamente.

O próprio Bolsonaro também está sendo investigado após o seu ex-ministro, Sérgio Moro, o acusar de querer interferir pessoalmente na Polícia Federal.

