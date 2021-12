Bolsonaro diz estar ‘muito bem’ e volta defender uso da hidroxicloroquina

Em publicação no Twitter nesta quarta-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o uso da hidroxicloroquina afirmando que ainda viverá por muito tempo. “Aos que torcem contra a hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”, afirmou ele.

Na publicação, ele aparece sorrindo em uma foto com uma xícara na mão no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência e disse que está “muito bem de saúde”.

Embora não haja comprovação científica de que a hidroxicloroquina é eficaz contra a doença, Bolsonaro afirmou que continuará fazendo uso das pílulas. O presidente aparece na imagem sem usar máscara.

O presidente também defendeu a forma como o seu governo vem enfrentando a pandemia, “sem propagar o pânico” e “preservando vidas e empregos” e elogiou também a ação de estados e municípios. E mudou o tom em relação a governadores e prefeitos . “Todas as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos sempre visaram retardar o contágio enquanto os hospitais se preparavam para receber respiradores e leitos UTIs”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais no começo da noite desta terça-feira, 7, Bolsonaro disse que o tratamento contra o coronavírus “está dando certo” e tomou um comprimido de hidroxicloroquina.

Mesmo admitindo que o medicamento não tem eficácia comprovada, o chefe do Planalto disse que está bem: “Estou tomando aqui a terceira dose de hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos no domingo, mal na segunda-feira… Mas hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então… Com toda certeza está dando certo”.

