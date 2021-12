Bolsonaro diz à CNN que está com sintomas de Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro informou à rede de notícias CNN Brasil, nesta segunda-feira, que está com sintomas de Covid-19.

Bolsonaro disse à rede de notícias que está com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue, e contou que está tomando hidroxicloroquina. Por causa dos sintomas, a agenda do presidente para o restante da semana está cancelada, informou a CNN.

O presidente já fez um teste para Covid-19 no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O resultado do exame deve sair por volta do meio-dia desta terça-feira (7).

Bolsonaro também informou à CNN que fez também uma ressonância magnética dos pulmões. De acordo com o presidente, este exame não identificou problemas.

