Bolsonaro deve se vacinar contra a Covid-19 neste sábado

O Palácio do Planalto sinalizou nesta sexta-feira, 2, ao Ministério da Saúde que o presidente Jair Bolsonaro pretende receber já no sábado, 3, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo reportagem do jornal Valor, Bolsonaro seria vacinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é medico cardiologista.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) tem alertado o presidente sobre os riscos de ele ser reinfectado com uma das novas cepas do vírus que circulam pelo país. Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19 em julho do ano passado e pode não ter mais os anticorpos contra o novo coronavírus.

O receio da equipe do presidente é de que ele seja exposto a variantes da Covid-19 que estão em circulação no Distrito Federal — pelo menos quatro cepas mais agressivas do novo coronavírus já foram identificadas pela Secretaria de Saúde do DF, dentre elas a que surgiu em Manaus.

adblock ativo