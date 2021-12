Bolsonaro demite general da Secretaria de Esporte

O presidente Jair Bolsonaro exonerou o general Décio Brasil e publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 28, a nomeação de Marcelo Reis Magalhães como o novo secretário especial do Esporte do governo Federal.

Em fevereiro, Marcelo Magalhães já havia sido nomeado para exercer o cargo como diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico. Com a atual substituição, a secretaria terá seu terceiro gestor e segue a estrutura do antigo Ministério da Cidadania, extinto por Bolsonaro.

Décio, atualmente exonerado do cargo, foi nomeado como secretário em abril de 2019 e entrou no lugar de outro general, Marcelo Aurélio Vieira. Além disso, ele foi vice-chefe do departamento de Cultura e Educação e chefe do centro de capacitação física

