Bolsonaro critica jornais e volta a chamar Folha de São Paulo de “esgoto”

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a criticar a imprensa durante uma breve coletiva nesta segunda-feira, 7, na porta do Palácio da Alvorada.

Ele começou reclamando de uma matéria do Jornal Correio Brasiliense publicada ontem, com a seguinte manchete: “Nova reforma no horizonte: projeto prevê fim da estabilidade do servidor”.

“De novo hoje, com a capa do Correio Braziliense dizendo que vou acabar com a estabilidade dos servidores. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês (disse aos jornalistas), isso é covardia e patifaria. Nunca falei neste assunto, querem jogar os servidores contra mim”, afirmou o Presidente da República.

O jornal Folha de São Paulo também foi lembrado pelo presidente. No último domingo, 6, a Folha publicou uma matéria mostrando ligações entre a campanha de Bolsonaro e o escândalo de candidaturas fantasmas em Minas Gerais. “Como ontem, a Folha de São Paulo querendo me ligar ao problema de Minas Gerais. Um esgoto a Folha de São Paulo, lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira, o tempo todo mentindo, distorcendo e difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho o couro duro. Vai ser difícil”, ressaltou Bolsonaro.

