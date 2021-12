Bolsonaro critica aborto na Argentina e diz que lamenta 'profundamente'

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira, 30, a legalização do aborto na Argentina, afirmando que as "vidas das crianças argentinas" poderão, de agora em diante, ser "ceifadas" com "a anuência do Estado".

"Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado", escreveu no Twitter o presidente, que tem forte apoio das igrejas neopentecostais, fervorosamente contrárias à legalização do aborto.

"No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!", acrescentou.

O Senado argentino aprovou na madrugada desta quarta-feira a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. O presidente Alberto Fernández comemorou a decisão, afirmando que ela faz da Argentina "uma sociedade melhor, que amplia os direitos das mulheres e garante a saúde pública".

No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, risco de vida para a mãe ou quando o feto tem anencefalia, uma má-formação congênita do sistema nervoso. Se realizado em outras circunstâncias, é passível de três anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal realizou em agosto de 2018 uma audiência pública sobre o tema.

Na ocasião, Maria de Fátima, representante do Ministério da Saúde do então presidente Michel Temer, lembrou que, apesar da proibição, uma em cada cinco mulheres brasileiras já se submeteram a um aborto e que a cada ano 203 mulheres morrem e outras 250.000 são hospitalizadas por complicações em intervenções clandestinas.

