Bolsonaro cria primeira estatal de seu governo

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) assinou nesta sexta-feira, 25, o decreto que cria a primeira estatal de seu governo. A NAV Brasil concentrará toda a atividade de navegação aérea do país, foi criada a partir da cisão da Infraero e será vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Aeronáutica.

A criação da NAV é um pedido do Comando da Aeronáutica, que fazia lobby pela empresa desde o governo Dilma Rousseff (PT), e vai contra as diretrizes do ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende privatizações de estatais e enxugamento da máquina pública.

"A criação da NAV Brasil S.A. reforça a relevância dos serviços de navegação aérea, otimizando a organização do setor de transportes aéreos", afirmou o decreto.

A Infraero tem 60 dias para apresentar a documentação necessária para a elaboração do laudo de avaliação que permitirá a aprovação do estatuto social da empresa.

