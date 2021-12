Bolsonaro continua com sonda; presidente descansou bem à noite

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, continua usando uma sonda nasogástrica (colocada pelo nariz) para retirar líquido acumulado no estômago.

De acordo com a assessoria do Planalto, Bolsonaro descansou bem à noite e, mesmo com o uso da sonda pelo presidente, a previsão ainda é de alta em 10 dias após a cirurgia, o que deve acontecer entre quarta-feira e quinta-feira. Informações mais detalhadas, entretanto, devem ser divulgadas no boletim médico, por volta das 17h deste domingo, 3.

De acordo com assessores do Planalto, Bolsonaro está dormindo e ainda não pode receber visitas. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, passou a noite no hospital. Nesta manhã, Michele, esposa do presidente, o acompanha.

Ontem, Bolsonaro usou as redes sociais para cumprimentar Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela vitória nas eleições para as presidências do Senado e da Câmara, respectivamente. Segundo o Planalto, Bolsonaro ainda não ligou para os dois.

Sobre a agenda desta semana e visitas, o Planalto informou que tudo dependerá de confirmação médica. O vice-presidente Hamilton Mourão e o Hamilton Mourão aguardam liberação para se reunirem com Bolsonaro.

adblock ativo