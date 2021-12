Bolsonaro confirma Kassio Nunes para o STF e diz que segunda vaga será de evangélico

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou na noite desta quinta-feira, 1º, a indicação do desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Kassio Nunes Marques, como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para assumir a vaga Kassio Nunes será sabatinado pelo Senado. Além da indicação, o presidente também informou que a segunda vaga ao STF será de um evangélico.

"Amanhã será publicado o nome do Kassio Marques para a nossa primeira vaga [no STF]. Temos pressa nisso [...] e a segunda vaga será para um evangélico, Tá certo?", comenta Bolsonaro durante live semanal realizada nas redes sociais.

A escolha surpreende por não ser um dos nomes que estavam na ista de apostas para uma cadeira no STF. "Vamos supor que estive escolhido o André [Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública]. Não está descartado. André está na fita, Jorge está na fita. Vou falar os dois nomes porque estão ligados a mim. Tem mais gente na fita? Tem", diz o presidente.

