O presidente Jair Bolsonaro comanda reunião do Conselho de Governo na tarde desta terça-feira, 9. Recém-empossado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, já participa do encontro com os demais ministros.

Em fotos divulgadas pelo Planalto, Bolsonaro aparece na cabeceira da mesa, entre os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Defesa, Fernando Azevedo.O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), também acompanha a reunião.

Ao final, haverá uma coletiva de imprensa com o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, para falar dos assuntos tratados.

