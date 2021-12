Bolsonaro cogita possibilidade de veto caso 'PL das Fake News' passe pela Câmara

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em conversa com apoiadores, na manhã desta quarta-feira, 1°, que não acredita que o texto-base do 'PL das Fake News' (nº 2630/20) seja aprovado pela Câmara e, caso isso ocorra, pontua possibilidade de veto.

O texto-base da proposição foi aprovado pelo Senado nesta segunda-feira, 30, e passa a tramitar na Câmara dos Deputados.

"Acho que, na Câmara, vai ser difícil aprovar. Agora, se for (aprovado), cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar este projeto não", disse o presidente na área interna do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro afirmou que tem orientado os seus aliados a votar contrário ao PL. Disse ainda que conversou com um senador que votou a favor, e o parlamentar teria dito que se equivocou na escolha por estar em sessão virtual e que o mesmo deve ter acontecido com os outros.

Foram 44 votos a favor e 32 contra no Senado. O texto tem como relator o senador Angelo Coronel (PSD-BA) e visa o combate as notícias falsas em redes sociais e plataformas de mensagens.

"Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet e nunca reclamei. No meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. É um direito meu", afirmou Bolsonaro.

