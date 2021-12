Bolsonaro cogita nome de deputado para assumir o MEC; base aliada reage

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem sondado o líder do governo na Câmara, deputado federal Vitor Hugo (PSL-GO) para assumir o Ministério da Educação (MEC). Ainda no domingo, 5, ambos conversaram por telefone e, na segunda-feira, 6, fizeram uma reunião durante o almoço.

O parlamentar demonstrou ter interesse em assumir a pasta. De acordo com o G1, Bolsonaro apontou dificuldades que existem no MEC, e o deputado pontuou que já pensa em estratégias. Porém, na base aliada do presidente, eles questionam que o legislador não tem experiência na área da educação para assumir o Ministério.

Hugo pontuou que caso assuma a pasta, irá investir na educação básica, ação contrária ao governo do PT, que teve mais investimento no ensino superior. Existe uma expectativa do governo federal de que ele não esqueça a guerra ideológica provocada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, porém, que faça com menos "beligerância".

