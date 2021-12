Bolsonaro cancela ida à missa pela canonização de Irmã Dulce em Salvador

O Palácio do Planalto informou nesta quarta-feira, 9, que o presidente Jair Bolsonaro cancelou vinda a Salvador, no próximo dia 20, para particpar da missa pela canonização de Irmã Dulce, que será beatificada no Vaticano neste domingo, 13.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência alegou que a desistência ocorreu "em decorrência de ajustes na agenda". O órgão explicou que a decisão se deu em razão de "ajustes necessários em voos da agenda internacional sequenciais ao compromisso que ocorreria na Bahia".

