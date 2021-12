Bolsonaro cancela ida a evento em Brasília

A ida do presidente Jair Bolsonaro à cerimônia de abertura do Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa foi cancelada, informou a assessoria da Presidência, sem detalhar o motivo. Bolsonaro participaria do evento nesta quarta-feira, às 17h15, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A presença na cerimônia marcaria a terceira agenda externa do dia do presidente, que fez duas saídas do Planalto para compromissos que não estavam previstos.

Logo cedo, por volta das 9h30, Bolsonaro resolveu ir a pé do Palácio do Planalto até o Congresso, trajeto que fez com a bancada do Partido Novo, com quem teve um café da manhã. Ele participou na Câmara dos Deputados de uma sessão de homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que completou 60 anos de carreira. Em outra saída surpresa, desta vez de carro, Bolsonaro foi até o Ministério da Defesa para um almoço de aniversário do comandante da Marinha, Ilques Barbosa Junior.

