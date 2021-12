Bolsonaro assina dispensa de senador flagrado com dinheiro na cueca da função de vice-líder do governo

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no fim da manhã desta quinta-feira, 15, o despacho assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que pede a disensa do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) da função de více-líder do governo.

O senador foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca durante a abordagem em uma operação de busca e apreensão no seu endereço que apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19.

Ainda nesta quinta, o presidente já havia comentado sobre a operação, a que chamou de "motivo de orgulho", e negado ter relações próximas com o senador.

"Parte da imprensa me acusando do cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder e que eu não combato a corrupção. Vamos deixar bem claro, essa operação da Polícia Federal de ontem, como metade das operações, foi em conjunto com Controladoria-Geral da União. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita", afirmou.

adblock ativo