Bolsonaro afirma que Brasil "está quebrado" e que "não consegue fazer nada"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira, 5, que o Brasil está ''quebrado" e que não "consegue fazer nada". A fala do presidente foi direcionada a um grupo de apoiadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro citou como exemplo de "dificuldades" as mudanças na tabela do Imposto de Renda.

"O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, tá, teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter ", disse o presidente a apoiadores.

Uma das promessas de campanha, a ampliação da isenção do IR nunca saiu do papel. Em 2019, o presidente chegou a dizer que a ampliação estava sendo estudada pelo governo, mas não houve avanços.

Atualmente, quem ganha até R$ 1,9 mil por mês está isento de declarar o IR. Bolsonaro já chegou a dizer que gostaria de aumentar a isenção da tabela do IR para quem ganha até cinco salários mínimos até o final de seu mandato (hoje, R$ 5,5 mil).

