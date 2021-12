'Bolsonabo' distribui bananas a jornalistas e visitantes no Palácio do Alvorada

Na manhã desta quarta-feira, 4, o humorista Carioca apareceu distribuindo banana para jornalistas que aguardavam o presidente Jair Bolsonaro na frente do Palácio da Alvorada. O carro presidencial chegou, e lá estava o humorista em seu personagem "Bolsonabo", fantasiado de presidente.

Ele atendeu a imprensa no lugar de Bolsonaro e distribuiu banana, tanto para as os visitantes que aguardavam o presidente, quanto para os jornalistas que fazem a entrevista matinal no local.

Ao chegar ao recinto, Bolsonaro brincou com o humorista e o pediu para que fizesse uma pergunta. Foi questionado sobre o Produto Interno Bruto (PIB). "PIB? O que é PIB? Pergunta o que é PIB?"

PIB

No ano de 2019, o PIB cresceu 1,1% segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o desempenho mais fraco registrado em 3 anos, com o resultado afetado principalmente pela perda de ritmo do consumo das famílias e dos investimentos privados. Em valores correntes, o PIB do ano passado totalizou R$ 7,3 trilhões em 2019.

O PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região.

No lugar do presidente, Carioca respondeu na entrevista, brincando "Pergunta pro Paulo Guedes, isso é economia."

*Sob supervisão do editor Aparecido Silva

