Boff lembra época da ditadura e diz que Dilma 'não vai se entregar'

O teólogo Leonardo Boff saiu em defesa da presidente Dilma Roussef, ao comentar o que ele classificou como ataques à petista: "Uma mulher que foi torturada, que teve quebrados os dentes, que não entregou ninguém, não é agora que vai se entregar".

O ex-frade franciscano e um dos expoentes da Teologia da Libertação esteve na quarta-feira, 13, em Salvador para proferir palestra.

Ele falou sobre "A ecologia e os dilemas do desenvolvimento", no seminário sobre agroecologia promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, entre outros órgãos estaduais e federais, na Fundação Luís Eduardo Magalhães.

Boff chegou a comentar qual seria o estado da presidente: "Pobre Dilma. Deve estar com uma úlcera no estômago". Entretanto, o teólogo, que milita à esquerda ao lado de religiosos como o dominicano Frei Betto, analisa que a conjuntura complicada para o petismo tem início ainda antes da eleição do presidente Lula, quando ele escreveu a Carta ao Povo Brasileiro.

"Lula eleito, e querendo fazer a revolução, teve que escrever a carta aos brasileiros. Achei uma traição", comentou Boff, sob o sentimento à época.

Mas ele argumentou que a conjuntura explica tais decisões. Para ilustrar a tese, citou uma conversa que teve com o ex-presidente do Uruguai José Mujica, há 20 dias. "Ele (Mujica) disse que o diabo são duas coisas: continuamos engolindo a cultura do capital e não fizemos a revolução cultural que temos que fazer", contou.

Em entrevista depois da palestra, Leonardo Boff apontou que os ataques seriam uma demonstração de que a democracia brasileira é de "baixíssima intensidade", pois "há pessoas que não têm o hábito democrático de estar fora do poder".

Para o teólogo, grupos que estão há 500 anos no poder "não toleram que alguém que veio da grande tribulação, do mundo operário (referindo-se ao ex-presidente Lula), chegue ao poder e realize políticas que nunca foram feitas em 500 anos e insira 33 milhões de pessoas na cidadania".

Fachin

No entendimento do teólogo, a longa sabatina e os questionamentos realizados no Senado para a aprovação do jurista Luiz Edson Fachin para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF) seguem a mesma lógica.

"O pano de fundo de todas essas questões é uma verdadeira guerrilha que existe entre a oposição, uma parte do PMDB e o governo Dilma. Então tudo o que puder desgastar o governo Dilma é feito", comentou o Boff, que disse esperar que Fachin também seja aprovado no plenário do Senado.

Na sabatina, Fachin descolou-se de posições controversas sobre conceitos de família e disse ser a favor da propriedade privada e contrário ao aborto. "É um cristão, lógico. Defende a vida, de nenhuma maneira aceita o aborto. A propriedade privada acho que é um valor desde que não perca sua função social. Porque Deus não deu escritura a ninguém", pontuou Boff.

Corrupção

O teólogo também sustenta o argumento de petistas de que os episódios de corrupção são praticados por uma minoria dos membros filiados do PT - cerca de 50 entre um milhão - e que o foco no Partido dos Trabalhadores é uma orquestração.

"Se aplicassem o mesmo rigor que se aplica ao PT aos demais partidos, descobririam os mesmos crimes, as mesmas manipulações, os mesmos roubos", conjecturou o ex-frade.

Entretanto, as investigações da Operação Lava Jato, que apura corrupção praticada na Petrobras, apontam também a ação de membros do PP, do PMDB e, inclusive, do PSDB, especificamente o ex-presidente do partido Sérgio Guerra, morto em março de 2014.

Boff acredita que o PT se envolveu nos casos de corrupção porque "prolongou a prática política convencional do Brasil, velha política das elites sustentada pelo grande capital".

Ecologia

Na palestra que fez sobre agroecologia, Leonardo Boff sustentou que a produção de alimentos deve estar dissociada dos ditames do capitalismo, que promove a exploração dos bens naturais sem cuidado com a preservação. Ele ressaltou que a resposta aos problemas ambientais deve partir de uma solução global e de resposta coletiva.

"Devemos defender a vida mais vulnerável e mais marginalizada", disse, referindo-se aos distintos sistemas de vida sobre o planeta.

adblock ativo