Blogueira cubana se despede da Bahia e viaja para Brasília

Após visita conturbada à cidade baiana de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), onde ficou instalada por um período de três dias, a blogueira e jornalista Yoani Sánchez se despediu da Bahia na manhã desta segunda-feira, 20, atendendo a um pedido do deputado federal Otávio Leite (PSDB-RJ). O parlamentar convidou a dissidente cubana para assistir a exibição do documentário "Conexão Cuba-Honduras", do cineasta baiano Dado Galvão, no primeiro plenário da Câmara dos Deputados.

O documentário, que conta com o depoimento da blogueira, estava programado para ser exibido em Feira de Santana, na última segunda-feira, 18, no Museu Parque do Saber Dival da Silva. Entretanto, os protestos contra a profissional, promovidos pela Associação Cultural José Martí e pela União Juventude Socialista (UJS), fizeram o evento ser cancelado. Os manifestantes consideram a blogueira um instrumento fabricado e financiado pelos Estados Unidos para desestabilizar o regime político cubano.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a assessoria do deputado Otávio Leite informou que a jornalista deve chegar em Brasília no início da tarde desta terça, por volta das 12 horas, e seguirá diretamente para o Congresso. Até o momento, informa a assessoria, não há sinal de protesto no lado de fora da casa parlamentar. Manifestações semelhantes às ocorridas na Bahia, no entanto, são esperadas pelos profissionais da casa.

Antes de sair da Bahia, Yoani Sánchez se despediu da Bahia por meio de sua página no Twitter. "Não digo adeus a #Bahia. Digo 'até breve'", saudou. Após a exibição do documentário em Brasília, a blogueira segue para a cidade de São Paulo, no início da noite desta quarta, já que na quinta-feira, às 10 horas, a cubana participa do debate "Conversa com Yoani", na zona norte do Estado.

Na noite da última terça-feira, 19, a blogueira participou de uma palestra na Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (Unef). O encontro contou com a presença de dois mil alunos e foi realizado no Olimpo Eventos, local anexo à unidade de ensino. Yoani Sánchez falou sobre "Liberdade de Expressão de Direitos Humanos".

