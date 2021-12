Blog do PPS faz paródia sobre aliança Campos-Marina

Preterido pela ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o PPS fez uma paródia da música Eduardo e Mônica, clássico da Legião Urbana, para satirizar a filiação de Marina ao PSB do governador de Pernambuco, Eduardo Campos.

A letra de "Eduardo e Marina" foi publicada no blog da sigla na segunda-feira, 7. Um dos trechos, diz: "Eduardo e Marina um dia se encontraram sem querer / Nem conversaram muita coisa pra tentar se conhecer".

Marina manifestou a intenção de se filiar ao PSB na madrugada de sexta-feira, 05, horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar o registro da Rede Sustentabilidade.

Naquele mesmo dia, importantes quadros do PPS voaram para Brasília para fechar um possível acordo com a ex-ministra. O presidente da sigla, Roberto Freire, não escondeu o seu desapontamento com a escolha de Marina, anunciada no sábado, e chegou a dizer que a aliança era um "grande equívoco".

Em outra estrofe, a canção mostra as contradições de Marina apoiar a provável candidatura de Campos à Presidência em 2014, já que ex-ministra tentava construir um partido novo, com foco na sustentabilidade, para ser uma alternativa às legendas existentes, que praticam o que os marineiros chamam de "velha política".

"Ela falava coisas sobre sustentabilidade / Também ecologia e metabolização / E o Eduardo ainda estava no esquema / Escola, hospital, porto, transposição."

A paródia começa e termina com a seguinte estrofe: "E quem um dia irá dizer / Que existe razão / Nas coisas feitas pela oposição".

