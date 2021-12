Biometria: TRE retoma atendimento faltando sete dias para encerrar prazo

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) retomou o atendimento nesta quarta-feira, 2, faltando sete dias para quem teve o título cancelado fazer a biometria. Na Bahia, 916.378 eleitores tiveram os títulos anulados após 31 de janeiro, quando encerrou o prazo para recadastramento.

Quem não votou e não justificou em três eleições consecutivas também tem até 9 de maio para regularizar a situação.

O procedimento pode ser feito na central de atendimento na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), ou nos postos das prefeituras-bairro do Subúrbio-Ilhas, Pau da Lima, Barra/Pituba, Cajazeiras, além das estações do metrô de Pirajá, Bonocô e Detran, Estação Ferroviária da Calçada e postos SAC's.

