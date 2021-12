Biaggio Talento será coordenador de Comunicação da Prefeitura de Camaçari

O jornalista Biaggio Talento, que atuou como repórter especial e articulista do Jornal A TARDE de 2006 até outubro deste ano, foi anunciado nesta terça-feira, 6, como coordenador de Comunicação na gestão do prefeito eleito Antonio Elinaldo (DEM), no município de Camaçari.

Biaggio é formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e foi correspondente do Jornal "O Estado de São Paulo" na Bahia durante 19 anos.

"Biaggio Talento é um nome respeitado em toda a imprensa, inclusive em Camaçari. Ele vem para estabelecer esse diálogo profissional, franco e aberto que queremos construir e manter com os meios de comunicação, principalmente aqui em nossa cidade. Quem me conhece sabe da importância que sempre dei à imprensa em Camaçari. Além de Biaggio, teremos uma equipe forte e coesa na Comunicação, mesclando experiência com juventude e composta por pessoas que conhecem bem a realidade de nossa cidade", afirmou o prefeito eleito, Elinaldo.

Secretários

Dois secretários foram anunciados nesta segunda pelo prefeito eleito. O ex-prefeito de Camaçari, Helder Almeida, vai assumir a Secretaria de Governo. Almeida, formado em administração, é servidor estadual de carreira, lotado no Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Já foi deputado estadual e exerceu vários cargos no âmbito da Prefeitura de Camaçari, onde também foi vice-prefeito. Ele hoje ocupa o cargo de superintendente regional do Incra na Bahia.

Para a Secretaria da Fazenda, Elinaldo anunciou o nome de Renato dos Santos Almeida. Formado em ciências contáveis, ele é auditor fiscal de carreira do estado, professor de contabilidade tributária e especialista nas áreas públicas e de gestão, com títulos de especialização internacionais. Já foi delegado regional na Secretaria de Fazenda da Bahia e secretário da Fazenda de Alagoinhas de 2009 a 2015. Atualmente, o ocupa o cargo de diretor de Orçamento e Finanças da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

