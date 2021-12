Bellintani no PPS: "Escolha não foi estratégia eleitoral"

Tido como uma das alternativas do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) para ocupar a vaga de vice-prefeito na chapa de 2016, o secretário de Educação, Guilherme Bellintani, confirmou sua ida para o PPS, mas disse que a escolha da sigla "não foi estratégia eleitoral" mas de "viés ideológico".



O próximo vice será de grande importância para Neto que, em eventuais vitória em 2016 e candidatura ao governo em 2018, deixaria a Prefeitura nas mãos do escolhido.



O anúncio da filiação de Bellintani, cuja formalização deve ocorrer em breve, ocorreu na noite desta segunda-feira, 21. O PPS é o partido do vereador Joceval Rodrigues, líder da base de Neto na Câmara Municipal e também presidente estadual da sigla.



"A minha filiação é fruto de uma provocação do prefeito porque eu já absorvo trabalhos de política partidária. A minha escolha (do partido) não foi estratégia eleitoral mas, sobretudo, de viés ideológico. As bandeiras do PPS se alinham com o que eu penso, o partido tem uma história de luta grande. Agora, o futuro, onde isso vai dar, não é que preocupa no momento", respondeu o secretário em entrevista ao A TARDE ao ser provocado sobre seu futuro político.

Bellintani vem de uma trajetória exitosa na iniciativa privada e tem perfil mais técnico.

Nos bastidores do Thomé de Souza, além de Bellintani, fala-se de outros nomes que estão no páreo para ocupar a vice em 2016: os secretários da Casa Civil, Luiz Carrera (PV), da Promoção Social, Bruno Reis (PMDB) e Silvio Pinheiro (SDS), que está à frente da Sucom. Outro nome ventilado seria o do ex-governador Paulo Souto (DEM), que ocupa a pasta da Fazenda.

