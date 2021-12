Bellintani nega desejo atual de concorrer ao cargo de prefeito, mas deixa porta aberta

Nas últimas semanas, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, tem sido cada vez mais assunto fora do cenário esportivo. Isso porque o mandatário entrou na pauta da política soteropolitana como um provável candidato a prefeito em 2020. Na manhã desta segunda-feira, 23, ele falou sobre o assunto em conversa com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, no programa 'Isso é Bahia', da A TARDE FM. Na entrevista, Bellintani voltou a negar a pretensão atual de concorrer ao cargo, mas deixou portas abertas para o futuro.

"Eu falo sempre que pra mim é um orgulho ser lembrado, mas eu nunca falo do assunto. Meu foco é o Bahia nesse momento. Se algum momento a política me chamar, a gestão pública voltar a tocar meu coração, eu posso pensar. Eu sempre considero as possibilidades, mas a gente tem que saber a hora certa de cada coisa", comentou o presidente Tricolor.

Apesar na negativa atual, o cartola ainda tem tempo para mudar de ideia, já que o prazo de filiação partidária vai até abril de 2020, alguns meses antes do pleito. Por ora, Bellintani voltou a afirmar que ainda não recebeu nenhum convite oficial de nenhum partido.

"Convite formal nunca houve porque eu nunca tive conversas formais sobre o tema, meu foco é o Bahia. Mas eu sempre encontro pessoas, isso é fruto de minha forma de trabalhar, estou sempre conversando com todos, seja ou não oposição. Acho que isso faz a gente melhorar nossa postura", despistou.

O mandatário também comentou sobre atuação nos bastidores do Tricolor. Eleito em dezembro de 2017 com mandato até o fim do próximo ano, Bellintani fez uma avaliação de sua gestão até aqui e projetou que o aspecto financeiro será sua principal 'herança' como presidente do Esquadrão.

"No plano macro eu tenho como objetivo entregar um Bahia melhor do que aquele que eu recebi e acho que tenho conseguido ser feliz nesse projeto. Tenho convicção de que vamos entregar um Bahia melhor. Minha função nesse processo é fazer com que o Bahia tenha uma mudança de patamar, especificamente no cenário econômico. Em 2017 o faturamento do Bahia foi de R$ 95 milhões e esse ano chegamos a quase o dobro, com R$ 180 milhões", disse.

Bellintani também falou com orgulho das ações afirmativas feitas pelo Bahia ao longo de sua gestão como presidente do clube. O Tricolor tem conquistado espaço no cenário esportivo nacional por meio de projetos que debatem racismo, homofobia, demarcação de terras indígenas e outros assuntos pouco abordados pelo futebol.

"Não é uma defesa pessoal, mas naturalmente a iniciativa também é minha. Quando cheguei o clube ainda não assumia o protagonismo e defesa de causas importantes, e aí criamos um núcleo especifico para cuidar desses assuntos. Nossa torcida abraçou muito a ideia", justificou.

adblock ativo