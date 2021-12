Bellintani deixa prefeitura para disputar presidência do Bahia

O secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Sedur), Guilherme Bellintani, deixa a administração do prefeito ACM Neto (DEM) ainda esta semana para disputar o cargo de presidente do Esporte Clube Bahia. Nesta segunda-feira, 30, após se reunir com Bellintani, o prefeito confirmou o nome de Sérgio Guanabara, atual subsecretário da Sedur, para assumir o a pasta.

A TARDE não conseguiu falar com Bellintani. Setores do governo consideram que a gestão de Neto, que é candidato natural da oposição ao governo do estado em 2018, perde com a saída de um secretário considerado um “formulador de ideias”.

“Bellintani tem perfil técnico, é advogado, administrador de empresas e deixa a marca de gestor eficiente nas três secretarias em que foi titular”, diz um auxiliar do prefeito que pediu anonimato.

No primeiro governo de Neto, em 2013, Guilherme Bellintani teve a sua primeira experiência executiva como secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura. Tornou pagável e deu nova cara ao Carnaval de Salvador.

Um ano depois atende a pleito do prefeito, que desejava dar uma guinada nos índices educacionais das escolas do município, e Bellintani assume a Secretaria de Educação.

À frente da Sedur no segundo governo de ACM Neto, Bellintani foi um dos idealizadores do Salvador 360 – programa de oito eixos de investimentos para a cidade.

