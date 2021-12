"Bela recatada do lar" vira memes na internet; veja

Um perfil da mulher do vice-presidente Michel Temer - chamada de "quase primeira-dama" - publicado na revista "Veja" desta semana causa polêmica nas redes sociais. Chamada de "bela, recatada e 'do lar'", Marcela Temer é apresentada como uma mulher que vive para levar e trazer o filho da escola, cuidar da casa e "um pouco dela mesma".

Para justificar que "Michel Temer é um homem de sorte", a publicação fala como Marcela é "educadíssima", "bacharel em direito sem nunca ter exercido a profissão" e casou com seu primeiro namorado após um encontro com a presença da mãe.

O perfil revoltou inúmeras mulheres (e homens também) por ser considerado machista. Em resposta, milhares de internautas postam fotos de mulheres com as hashtag #belarecatadaedolar. As poses são diversas: mulheres bebendo, dançando, rindo e até nuas.

O assunto está entre os temas mais comentados no Twitter e também tem grande repercussão no Facebook e Instagram. Ainda foi criada uma ferramenta para adicionar a frase "Bela, recatada e 'do lar' nas fotos e um tumblr para divulgar imagens com essa legenda.

Confira algumas postagens com esse hashtag:

adblock ativo