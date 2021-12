Beijo "gay" de Fernanda Montenegro bomba nas redes

A foto da atriz Fernanda Montenegro, de 83 anos, beijando na boca a atriz Camila Amado, de 77, está bombando nas redes sociais nesta quinta-feira (28).

O "beijo gay" foi um protesto contra a permanência do deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

O protesto aconteceu na entrega do Prêmio APTR (Associação dos Produtores de Teatro do Rio), na noite de segunda-feira (25), no Rio de Janeiro.

O deputado responde no Supremo Tribunal Federal a um inquérito em que é acusado de homofobia e tem gerado uma onda de protestos no Facebook e no Twitter.

adblock ativo