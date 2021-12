Base gastará R$ 3,7 mil para adestrar 11 cães

Os 11 cães da Base Aérea de Fortaleza passarão por processo de adestramento por período de um ano que custará aos cofres públicos R$ 3,7 mil. É o que informa matéria da repórter Thaís Betat na seção "Carrinho de Compras" do portal Contas Abertas, organização não governamental que acompanha os gastos públicos no Brasil.



Para o adestramento, a Base Aérea de Fortaleza comprará 14 bastões de mordida e comedouros (capacidade de três litros), três bastões de treino, cinco brinquedos de borracha, uma caixa de transporte, sete colares de aço inox, guias, peitorais para faro (tipo de coleira mais resistente), rasqueadeiras (tipo de escova para cães).



Conforme a reportagem, a compra atenderá às necessidades dos 11 cachorros do Pelotão de Cães de Guerra do Batalhão de Infantaria sob a responsabilidade da Base Fortaleza.

Os animais são utilizados em missões de patrulha na área patrimonial da Base Aérea, segurança das instalações e dos postos de serviço, bem como no serviço de cães faro de entorpecentes.



Pastas



Para uso na Cerimônia do Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, o VI Comando Aéreo Regional comprará 1.330 pastas ao custo de R$ 32,2 mil. As pastas personalizadas são de poliéster e de couro sintético e nas cores preta ou laranja. O data é comemorada no dia 29 de maio, em memória de quando o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas autorizou, pela primeira vez, uma operação de manutenção da paz.



Já a Câmara dos Deputados vai adquirir 50 vasos e 60 pratos para os vasos de planta por R$ 7,9 mil. Os vasos são de cerâmica e impermeabilizados internamente.



Manequins



O Grupamento de Apoio de Brasília (Força Aérea) precisará comprar quatro ternos completos, que serão utilizados por militares e servidores civis do Grupamento e das Unidades Apoiadas. Os paletós serão de microfibra gabardinado, de poliéster, com três botões ao custo final de R$ 940.



Além disso, para a vitrine da Empório Militar Uniformes e Confecções (lojinha interna do CMB) serão adquiridos dez manequins femininos e masculinos por R$ 4,2 mil. Os artigos são de plástico com a base de ferro pintado. A loja normalmente vende acessórios e uniformes militares.



O Tribunal Superior do Trabalho (TST) gastará R$ 3,3 mil para adquirir um aquecedor elétrico de alta pressão e capacidade de 200 litros. Geralmente esses aparelhos atendem as mais variadas aplicações, realizam com rapidez e eficiência o fornecimento de água quente e proporcionam economia no consumo de energia em ambientes comerciais, residências e indústrias.



Outro gasto curioso destacado pelo Contas Abertas ocorreu no Colégio Militar de Brasília (CMB), que pretende adquirir cinco lanternas grandes para manobra e patrulhamento, ao custo de R$ 249,95 e unitariamente por R$ 50. As lanternas serão da marca Bic, terão refletor com foco de luz ajustável de alta densidade e à prova de corrosão e água.

