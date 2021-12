Base de ACM Neto pode ter dois candidatos à presidência da Câmara

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Salvador, que ocorre ainda daqui a pouco mais de dois meses, pode ter como protagonistas dois vereadores que integram a base aliada do prefeito ACM Neto (DEM). Nesta quarta-feira, 19, cinco vereadores, todos da base de Neto, formaram um grupo para fazer oposição à candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), que também é aliado do prefeito.

O grupo, denominado “Movimento Câmara Democrática”, tem como integrantes os vereadores Leo Prates (DEM), Isnard Araújo (PHS), Geraldo Júnior (SD), Tiago Correia (PSDB) e Joceval Rodrigues (PPS), que já declararam interesse em se candidatar à presidência da Casa. A ideia deles é apresentar uma "pauta positiva" para o próximo biênio na Câmara e lançar um nome entre eles como candidato à presidência da Casa.

Ao ATARDE, Leo Prates, Joceval Rodrigues e Isnard Araújo ressaltaram que o movimento não é contra Paulo Câmara, mas tem o intuito de apresentar novas propostas para a Câmara. A equipe de reportagem ligou para o presidente da Câmara, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. A TARDE também ligou para Geraldo Júnior e Tiago Correio, mas não conseguiu contato.

"Esse é um movimento não contra as pessoas, mas a favor da democracia, dos valores e princípios democráticos, e será construído em cima de ideias e propostas para a Câmara", disse Prates.

O grupo de oposição a Paulo Câmara tem três premissas. A primeira é que, entre eles, será o candidato aquele que reunir melhores condições até o dia 12 de dezembro. Na segunda premissa, os vereadores afirmam que não apoiarão nem votarão em Paulo Câmara. Por fim, informam que vão apresentar uma nova agenda para a Câmara até o início de novembro.

Isnard disse que o grupo já está conversando com os vereadores novos e os reeleitos em busca de votos. "Cada um está conversando com os outros vereadores. Quem conseguir angariar mais votos, vai estar habilitado a ser candidato", disse.

Joceval, por sua vez, a união tem o objetivo de propor uma agenda positiva para a Câmara. "Ouvimos muito sobre a ação da Câmara durante o período eleitoral, que a Câmara precisava estar mais nos bairros, ter interação maior com a população. Assumimos esse compromisso de propor essa agenda positiva", disse.

