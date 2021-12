Barusco diz que tem medo de 'terminar como Celso Daniel'

Delator do esquema de corrupção na Petrobras, o ex-gerente executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras Pedro Barusco admitiu temer por sua vida.

Barusco foi questionado pelo deputado Vitor Lippi (PSDB-SP) se não teria medo de acabar como o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que foi assassinado em 2002. "Medo eu tenho. Todo mundo tem medo. Foi uma situação em que me coloquei e tenho de enfrentar", respondeu.

O ex-gerente executivo disse no início desta tarde em depoimento à CPI da Petrobras que cabia aos operadores negociar o recebimento de propina com as empresas e que as negociações giravam em torno de contratos.

Barusco afirmou que João Vaccari Neto, tesoureiro do PT, recebeu dinheiro diretamente das empresas e que ele não conhece outro operador do esquema além do petista. "Não sei quem deu procuração para o Vaccari atuar", declarou o ex-gerente. Segundo ele, os empresários conheciam o petista.

No depoimento, Barusco revelou ter tido encontros com Vaccari em hotéis, mas que geralmente o petista se encontrava com mais frequência com o ex-diretor Renato Duque. De acordo com Barusco, os encontros se deram nos hotéis Meliá, Sofitel da rua Sena Madureira, em São Paulo, e no Windsor Copacabana, no Rio de Janeiro. Deputados sugeriram que sejam requisitadas as imagens internas dos hotéis.

