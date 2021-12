Barroso: não cumprir ordem judicial é crime de desobediência ou golpe de Estado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso divulgou nesta quarta-feira, 7, uma nota curta na qual afirma considerar como "crime de desobediência" ou "golpe de Estado" o fato de o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) não ter cumprido a ordem do seu colega da Corte Marco Aurélio Mello dada na segunda-feira, 5, de afastá-lo da presidência do Senado.

>> Plenário do STF deve tirar Renan de vez, avaliam especialistas

"Deixar de cumprir uma decisão judicial é crime de desobediência ou golpe de Estado", disse Barroso.

O ministro não vai participar do julgamento desta tarde no plenário do STF - que discutirá o recurso para afastar o peemedebista - porque a ação é assinada por advogados do seu antigo escritório.

>> Embate entre Senado e Judiciário é muito ruim para o País, afirma Delcídio

adblock ativo