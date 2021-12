Barroso diz que "dorme bem" após julgamento do mensalão

O ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF) disse na manhã desta sexta-feira, 9, na capital baiana, que "dorme todas as noites bem", com a certeza de que agiu corretamente no julgamento do mensalão. Graças ao voto de Barroso, defendendo a aceitação dos embargos infringentes impetrados pelos réus do processo, o SFT reviu, no início do ano a condenação do crime de quadrilha, permitindo o abrandamento das penas e a mudança de regime fechado para semiaberto, de alguns dos principais envolvidos no caso como o ex-ministro José Dirceu.



Falando para uma plateia de advogados e estudantes de direito no XIV Congresso Brasileiro de Direito do Estado realizado em um hotel de Salvador, disse ter apreendido uma coisa nesse primeiro ano que passou como membro do Supremo: "só a verdade ofende". Barroso declarou ter estranhado, a princípio, a exposição pública dos ministros do STF cujos julgamentos são transmitidos ao vivo. Chegou a brincar com isso. "É o único emprego público que você diz à mulher que vai trabalhar e ela pode acompanhar seu trabalho pela televisão". Admitiu que essa exposição deixa o juiz "muito vulnerável a todo tipo de críticas", mas assinalou que a transparência é saudável para a democracia.



Ele dividiu os críticos em três segmentos. "O primeiro é o crítico que tem posição diferente da sua, o que é bom para a democracia, pois pensamento único é nefasto; o segundo é a crítica de alguém que teve o interesse contrariado, uma posição com menos racionalidade; o terceiro, a crítica da Academia, do sujeito que acha que ele é que deveria estar lá, no seu lugar. Para este, toda posição sua foi tomada por concessão, em troca de você estar ocupando o cargo, ou seja, não há salvação para você", descreveu. Barroso se diz convicto que seus atos são pautados sempre pela melhor das intenções. Considerou uma "benção" servir o Brasil como membro do STF e essa servidão é sua única "ambição na vida".

