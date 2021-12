Barroso diz que acordou “mais triste” com pacote anticorrupção

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso, que nesta sexta-feira, 2, fez palestra em Salvador, resumiu com precisão o que achou sobre o pacote anticorrupção aprovado na madrugada da última quarta-feira pela Câmara dos Deputados e que cria punição para juízes e membros do Ministério Público Federal (MPF) por abuso de autoridade: “Acordei mais triste”, afirmou o ministro

Barroso preferiu não se entender sobre a decisão tomada pelos parlamentares, alegando que por ser ministro do STF se vê impedido de comentar matéria que provavelmente irá ao Supremo. Alguns jurista, como o ex-ministro Ayres Britto já identificam inconstitucionalidade no projeto, por entender que a competência para estabelecer prerrogativas, deveres e responsabilidades do Judiciário é privativa do STF (artigo 93 da Constituição Federal).

Mas durante a palestra, no Hotel Deville Prime, em evento comemorativo dos 50 anos da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Barroso se referiu ao pacote anticorrupção ao fazer duras críticas à forma como as leis são aprovadas no Congresso Nacional.

"Eles não estão aí para ninguém, vivem em um mundo a parte", disse o ministro, que cobrou urgência da reforma política. “Sem uma reforma no sistema eleitoral brasileiro vamos continuar andando em círculos e tampando o buraco, no qual estão hoje comprometidas a legitimidade democrática e boa parte da decência mínima que se exige na atividade política”.

Corrupção

Luiz Roberto Barroso afirmou, ainda, que o maior problema do País é a corrupção, mas que há uma “mediocridade” em fazer um diagnóstico capaz de superar -lá. “Nós criamos um país em que as pessoas fizeram da corrupção um modelo de negócio e outros fizeram da corrupção um meio de vida”, disse o ministro, citando os casos da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, que em alguns casos, assinalou Barroso, ocorreu “com a conivência de partidos”.

