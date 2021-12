Barreira da PM visa evitar mais confusões entre militantes

Um cordão de isolamento feito pela Polícia Militar, na Praça Brigadeiro Faria Rocha, no Rio Vermelho, separa os militantes pró-Dilma dos manifestantes opositores, que são a favor do impeachment da presidente, no início da noite desta quinta-feira, 11. A medida foi adotada após o clima ficar tenso entre os integrantes de movimentos contrários ao governo federal e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), que estão no local para participar do 5º Congresso do PT. Cerca de 70 policiais fazem a proteção.

No início da tarde, um espaço para estacionar um trio elétrico gerou conflito entre os manifestantes. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e movimentos sociais, que defendem o direito à moradia e apresentam reivindicações ao Governo Federal, ocuparam com trio elétrico o espaço na praça em frente à Companhia da Pizza.

Por volta das 15h50, cerca de dez integrantes do Movimento Vem Pra Rua, que defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff, chegaram ao local, o que gerou tumulto, pois eles programavam colocar o trio elétrico no espaço que os membros da CUT ocuparam. "Nós temos um acordo prévio com a Polícia Militar e a prefeitura para colocar o trio elétrico aqui", disse Antonio Marcos Souza, do Vem pra Rua.

O Tenente-coronel da PM, Antônio Portugal, responsável pela operação, afirmou que a bareira continua e que a polícia não quer o confronto entre os manifestantes e, por isso, faz o isolamento.

O líder do movimento Vem Pra Rua, Kim Kataguiri, chegou ao local por volta das 17h30, e disse que a atitude da PM é inconstitucional, pois o movimento havia protocolado o pedido para estacionar o carro de som no local. "A gente foi impedido de nos manifestar inconstitucionalmente, porque a gente havia protocolado o pedido junto à Polícia Militar e, segundo a Constituição, nenhuma outra manifestação pode frustrar uma", afirmou.

De acordo com o presidente da CUT-BA, Cedro Silva, os movimentos sociais estão recepcionando os congressistas e irão ocupar o lugar durante os três dias. "Queremos mostrar as coisas da Bahia, promover a cultura baiana", disse. Mesmo apoiando o PT, ele revelou que a CUT entregou um documento à direção do PT em que afirma que não vai aceitar redução dos direitos trabalhistas.







Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

<GALERIA ID=20103/>

Congresso

O 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT), que tem como tema Brasil: Mudanças e Perspectivas da Esquerda, acontece até o próximo sábado, 13. Durante o evento, cerca de 800 delegados de 26 estados e do Distrito Federal, vão discutir sobre a atualização do projeto partidário, a situação nacional e internacional, as perspectivas de avanço do projeto político e a renovação do modelo de organização do PT, além da aprovação de um plano de ação partidária para os próximos quatro anos. Está prevista a participação no congresso da presidente Dilma e do ex- presidente Lula. A abertura solene do evento acontece no início da noite desta quinta.

adblock ativo