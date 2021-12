Barbosa diz que alegação para afastamento é 'fraca'

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa disse ontem que sente um "mal-estar" com a fundamentação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e que a alegação "é fraca e causa desconforto". As declarações foram dadas em um evento em Santa Catarina e publicadas pelo Diário Catarinense e revista Exame.com.

"A alegação é fraca e causa desconforto. Descumprimento de regra orçamentária é regra de todos os governos da nação. Não é por outro motivo que os estados estão quebrados. Há um problema sério de proporcionalidade. Não estou dizendo que ela não descumpriu as regras orçamentárias. O que estou querendo dizer é que é desproporcional tirar uma presidente sobre esse fundamento num país como o nosso", afirmou Barbosa.

"Vão aparecer dúvidas sobre a justeza dessa discussão. Mais do que isso, essa dúvida se transformará em ódio entre parcelas da população. Quanto à justeza e ao acerto político dessa medida tenho dúvidas muito sinceras".

O ex-ministro também defendeu a realização de novas eleições presidenciais: "Organizem eleições, deixem que o povo resolva. Deem ao povo a oportunidade de encontrar a solução. A solução que propus é uma transição conduzida pela própria presidente. Mas ela já perdeu o timing".

Justeza questionada

"Acredito que, à medida que o tempo for passando, vão crescendo as dúvidas e os pensamentos de boa parte dos brasileiros quanto à justeza dessa destituição, que sem dúvida alguma vai acontecer dentro de duas ou três semanas", disse.

"Acho que essa dúvida paulatinamente se transformará em um racha profunda, uma rivalidade, um ódio entre parcela da população. A história mostra, o impeachment provoca esse tipo de paixões. Se ele não é fundamentado de maneira indiscutível, incontroversa".

