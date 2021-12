Barbosa descarta decretar prisão de João Paulo nesta segunda

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, disse nesta segunda-feira, 3, durante a cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, que não determinará a expedição do mandado de prisão do deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP) nesta segunda.

Condenado no processo do mensalão, o petista não tem mais direito a recurso em dois dos crimes e poderá ter a prisão decretada em breve. Questionado se o mandado seria expedido ainda nesta segunda, Barbosa respondeu: "Não, hoje não".

O presidente do Supremo disse não ter conhecimento que o deputado tinha ido almoçar em frente ao prédio da Corte nesta segunda, junto com militantes que pedem a anulação do processo.

adblock ativo