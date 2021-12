Bancada evangélica repudia declarações de Fachin sobre 'abuso de poder religioso'

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), sugeriu autorizar o tema 'abuso de poder religioso' na política como um motivo para cassação de mandatos. Com as declarações, o jurista teria irritado parlamentares que compõem a bancada evangélica.

"A imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade", disse Fachin

Insatisfeito com a declaração do ministro, o deputado Sóstenes Cavalcanti (DEM-RJ), ligado à Assembleia de Deus, afirmou que não se pode cercear a participação política de religiosos, segundo informações a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. “Existiria também o ‘abuso do poder sindical’, ‘abuso do poder ruralista’ ou ‘abuso do poder ideológico’?”, questiona o deputado

Os deputados marcaram uma reunião com o ministro Edson Fachin para discutir o tema. O encontro está marcado para o dia 5 de agosto, na volta do recesso.

