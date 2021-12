Bancada do DEM vai votar unida para a presidência da Câmara

Após reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 24, a bancada do DEM na Câmara Municipal de Salvador, que conta com seis vereadores, definiu que vai votar unida na eleição para presidente da Casa, que vai ocorrer no próximo dia 2 de janeiro, no início da 18ª legislatura.

Segundo o líder do partido na Câmara, vereador Leo Prates, o nome ao qual os demistas irão apoiar ainda não foi definido. Prates é um dos sete interessados em disputar a eleição para presidente da Casa.

“Os vereadores da bancada do partido, que é maior da próxima legislatura, votará de forma consensual no mesmo candidato às eleições da Presidência da Câmara Municipal de Salvador”, diz ele.

Além dele, os vereadores Geraldo Júnior (SD), Tiago Correia (PSDB), Isnard Araújo (PHS), Teo Senna (PHS) e Joceval Rodrigues (PPS) desejam disputar a presidência. O atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), deve disputar a reeleição e tentar seu terceiro mandato no comando da Câmara. Todos integram a base do prefeito ACM Neto (DEM).

Por ser a maior bancada na legislatura 2017-2020, com seis vereadores, a bancada do DEM “entende que, por tradição das casas legislativas, o próximo presidente da Casa deve ser do partido”, ponderou o líder da legenda.

Além de Prates, foram reeleitos os vereadores Palhinha, Cláudio Tinoco e Duda Sanches. Já Maurício Trindade e Alexandre Aleluia foram eleitos e aumentaram a bancada do DEM de quatro para seis representantes.

